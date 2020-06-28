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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu: Gökhan Töre bana dirsek atmadı
28.06.2020 - 08:57 | | Fanatik

Emre Belözoğlu: Gökhan Töre bana dirsek atmadı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, çok tartışılan pozisyonu TRTSpor'da Ersin Düzen'e mesajla anlattı. Tecrübeli futbolcu, pozisyonda Gökhan Töre'yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını iletti.

Emre Belözoğlu: Gökhan Töre bana dirsek atmadı
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Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan maçta konuk ekipten Gökhan Töre kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Sarı kartı bulunan Gökhan Töre, hava topu mücadelesinde Emre Belözoğlu ile girdiği mücadele sonucu ikinci kez sarı kart görmüştü.

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, TRTSpor kanalında yayınlanan Stadyum programında Ersin Düzen'e mesajla pozisyonu anlattı. Emre Belözoğlu pozisyonda Gökhan Töre'yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını iletti. Ersin Düzen ayrıca, Emre'nin Gökhan Töre'nin dirsek teması olmadığını hakeme maç esnasında söylediği bilgisini paylaştı.

Emre Belözoğlu: Gökhan Töre bana dirsek atmadı

Adil Gevrek: Keşke maçta söyleseydi

Maç sonunda bir televizyon kanalına konuşan Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek'e, Emre Belözoğlu'nun, "Gökhan Töre bana dirsek atmadı" sözleri soruldu. Başkan Gevrek ise "Keşke Emre Belözoğlu bunu maçta bunu söyleseydi. Herkes hakemlerden dert yanıyor. Hak ve hukuk konusunda korkularına yenik düşüyorlar" ifadelerini kullandı.

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