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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz
30.06.2020 - 09:18 | | Fanatik

Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz

Emre Belözoğlu, kupada Trabzonspor’a elenmelerinin kendilerini çok etkilediğini söyledi. Kaptan, “Yeni Malatya engelini aştık. Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz. Rakiplerimizin maçları bizden daha zor” dedi.

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Yeni Malatya galibiyeti sonrası göz yaşlarına hakim olamayan Emre Belözoğlu, sezonun kalan bölümü için iddialı konuştu. Tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’nı kazanmayı çok istediklerini söyleyerek, “Bu nedenle Trabzonspor’a elenmemiz takım üzerinde büyük bir yıkım yarattı. Bunun üzüntüsüyle Kasımpaşa’ya da yenildik” ifadelerini kullandı. Emre, “Yeni Malatya galibiyeti bizim için çok önemliydi. Ligde 5 maçımız kaldı. Bunların tamamını kazanabilecek güçteyiz” diye konuştu.

Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz

‘İlk 4’te bitirebiliriz’

39 yaşındaki futbolcu, “Kupayı kazansaydık direkt Avrupa Ligi grubuna kalacaktık. Bunu başaramadık ancak Avrupa bileti almak hâlâ ulaşılabilir bir hedef. Puan tablosunda üzerimizde yer alan takımların fikstürü bizden daha zor. Eğer 5’te 5 yapabilirsek, sezonu ilk 4 içinde bile tamamlayabiliriz” iddiasında bulundu. Fenerbahçe şu anda 46 puanla ligde 6. sırada yer alıyor. 5. Beşiktaş’ın ise 50 puanı bulunuyor.

Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz

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