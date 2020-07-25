CELAL UMUT EREN

UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, Dünya 3.’lüğü, 6 lig şampiyonluğu bulunan ve 710 maçta forma giyen 40 yaşındaki kaptan, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla 24 yıllık tarihi yolculuğunu bitiriyor

Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından olan Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıkıyor. Kadıköy’de bugün saat 21.00’da başlayacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesiyle son kez sahada olacak.

40 yaşındaki kaptan kariyeri boyunca hem ulusal hem de uluslararası yakaladığı başarılarla her zaman ön planda yer aldı. 1996-2020 arası Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Medipol Başakşehir gibi önemli kulüplerde top koşturan Emre Belözoğlu, tarihi maçları ve kaldırdığı kupalarla adını unutulmazlar arasına yazdırdı.



Üç büyük lig

Avrupa’da 5 büyük ligin 3’ünde oynayan Emre, kariyerinde toplam 710 maça çıkıp 80 gol attı.

A Milli Takım formasıyla da 1998’den beri 101 karşılaşmda boy gösteren tecrübeli orta saha 10 gol kaydetti.

6 lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası, 2 UEFA Süper Kupası gibi başarılar kazanan, 2002 Dünya Kupası 3.’lüğü, EURO 2008 yarı finali gibi milli gururlar yaşayan Belözoğlu tarihe geçti..

Kariyerinde, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupası, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynayan tek Türk futbolcu olmasını da bildi..

Emre Belözoğlu’nun kariyerinde en uzun süre ve en çok forma giydiği takım 236 maç-7 yılla Fenerbahçe oldu. En çok gol katkısı yaptığı takım da 32 gol 20 asistle yine Fenerbahçe oldu.







Ünlü hocalar

Emre Belözoğlu kariyeri boyunca; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu, Alberto Zaccheroni, Roberto Mancini, Graeme Souness, Sam Allardyce, Christoph Daum, Luis Aragones, Guus Hiddink, Diego Simeone, İsmail Kartal, Kevin Keegan, Glenn Roeder ve Nigel Pearson gibi ünlü teknik direktörlerle çalıştı.

Artık sportif direktör

24 yıllık futbolculuk yaşantısını sonlandırmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, sportif direktörlüğe geçiş yapıyor.

Avrupa’da birçok ünlü kulüp ve eski yıldız benzer sistemi işlemişti.

Belözoğlu’nun Fenerbahçe’de yeni sezonda önemli bir misyonu olacak. Hem transfer çalışmaları hem de futbol takımının yapılanması Belözoğlu’nun sorumluluğuna geçecek.

Bu arada, Emre Belözoğlu’nun üstleneceği model Avrupa’da Benfica’da Rui Costa, Milan’da Paolo Maldini, Barcelona’da Eric Abidal, Bayern Münih’te Oliver Kahn, Inter’de Javier Zanetti ve Real Madrid’de Butragueno benzer yolu izleyen efsaneler.

‘Boğazın Maradona’sı’

İtalya’da 2001-2005 yılları arasında forma giyen Emre Belözoğlu, genelde ‘Boğazın Maradona’sı’ olarak anıldı. Sol ayağı, driplingleri ve şutları nedeniyle Maradona benzetmesi yapılan Belözoğlu, takım içerisinde de çok beğeniliyordu. Hatta arkadaşları hızı, süratli çalımları gibi özellikleriyle ‘sivrisinek’ lakabını bile takmıştı. Ayrıca 2003 yılında Inter’de sezonun en iyi futbolcusu Emre Belözoğlu olmuştu.

‘Lider bir karakter’

Atletico Madrid’de 2012 yılında Diego Simeone ile beraber çalışan Emre Belözoğlu, yine kendine hayran bırakmıştı. Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, Emre’nin liderliğine hayran kalıp, “Futbolda karar almak, liderlik yapmak, öncü olmak çok zor bir iştir. Emre Belözoğlu bunların hepsini yapabiliyor. Beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir kararla farkı yaratan isim oluyor. Lider bir karakter” demişti.

Pele’nin favorisi

Emre Belözoğlu kariyeri boyunca en büyük gururu Pele tarafından yaşadı. Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele, FIFA’nın 100. yılında ‘Gelmiş geçmiş en iyi 125 futbolcu’ listesine Emre Belözoğlu’nu almıştı.

Pele, Emre için, “Top kontrolü, topu sürüşü, sol ayağı ve pas stiliyle Türklerin popüler yıldızı” ifadelerini kullanmıştı.