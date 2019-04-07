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HaberlerBasaksehir Haberleri Emre Belözoğlu: "Kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor"
07.04.2019 - 22:12 | | Skorer

Emre Belözoğlu: "Kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor"

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Yaşım ilerlese de kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor" dedi.

Emre Belözoğlu: "Kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor"
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Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"Net bir oyun oynuyoruz"
"Büyük takımlar, kafa kafaya gitsek daha avantajlı olabilirdi ama 6 puan öndeyiz. Net bir oyun oynuyoruz. Bielsa'nın bir lafı var, çok değerli; 'İyi bir A planınız varsa, B planına ihtiyaç duymazsınız' diyor. İyi gidiyoruz."

"İnşallah biz şampiyon olacağız
"Her maça final gibi bakıyoruz, inşallah yolun sonunda biz şampiyon olacağız."

"Kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor"
"Yaşım ilerlese de kendimi sahada tutamadığım anlar olabiliyor. Rakibin ayağına bir müdahalem olmuş olabilir ama sarı kart olmadığını düşünüyordum. Saha içinde eleştirilebilir bir figür olduğumu düşünüyorum, yanlış bir şey yapınca da özür diliyorum."

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