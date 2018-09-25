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25.09.2018 - 21:57 | | İSTANBUL (AA)

Emre Belözoğlu ve Arda Turan takımla çalıştı!

Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları devam ederken, turuncu-lacivertli takımda Emre Belözoğlu ve Arda Turan takımla çalıştı.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan takımla çalıştı!
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 7. haftada Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli oyuncular, iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen idmanda 5'e 2 ve geniş alan çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Arda Turan, antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Sakatlıkları henüz geçmeyen Karim Hafez ve Alparslan Erdem ise bireysel çalıştı.

Turuncu-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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