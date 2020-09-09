09.09.2020 - 12:47 | | FOTOMAÇ
Emre Belözoğlu'na büyük sürpriz: 'Alo ben Emre abin'
Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer operasyonunda başrolü oynayan Emre Belözoğlu'na büyük bir sürpriz geldi. 40. yaşını kutlayan Belözoğlu için hazırlanan pastaların birinde sosyal medyada sıklıkla paylaşılan 'Alo ben Emre Abin' yazısı yer aldı.
Yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, yeni yaşını kutladı. 40. yaş gününde ailesiyle birlikte vakit geçiren Emre için yapılan pasta, dikkatlerden kaçmadı.
"ALO BEN EMRE ABİN"
Transfer için oyuncuları ikna etmesiyle ün yapan Belözoğlu için sosyal medyada başlatılan, "Alo ben Emre Abin" capsleri bu kez pastaya dönüştü. O görüntüler taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.