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25.03.2020 - 09:03 | | FANATİK

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Güçlü insandır

Kaptan Emre Belözoğlu, Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerini gönderdi: Fatih hoca büyüğümüzdür, çok güçlüdür. En kısa sürede iyileşeceğine eminim

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Güçlü insandır

Emre Belözoğlu, son haftalarda kaptanlığın yanı sıra teknik ekipte de aktif olarak rol almaya başladı. Ancak Corona virüs salgını her şeyi olduğu gibi futbolu da durdurdu. Tecrübeli oyuncu, Fatih Terim’e geçmiş olsun dileklerini gönderdi.

Emre, “Fatih hoca büyüğümüzdür, çok güçlü bir insandır. En kısa sürede tamamen iyileşip görevine döneceğine eminim” ifadelerini kullandı. Başarılı oyuncu, “Sadece bizim vatandaşlarımız değil, bu virüs nedeniyle kimse canından olmasın. Herkes devletimizin ve yetkililerin uyarılarına harfiyen uysun. Biz futbolcular olarak bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Topluma örnek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey insan hayatından değerli değildir” diye konuştu. Sarı-Lacivertliler’in kaptanı, “İlk etapta 10 gün boyunca evden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce pek denenmemiş bir yöntemi, video-idmanı başarıyla uyguluyoruz” dedi.

Emre Belözoğlundan Fatih Terim sözleri: Güçlü insandır

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