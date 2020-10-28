Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum
28.10.2020 - 20:46 |

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum

Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum
ABONE OL

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, Haber Global ekranlarında açıklamalarda bulundu ve Fatih Terim ile Gheorghe Hagi için mesaj yolladı.

Hagi'nin Alex'ten daha iyi olduğunu kaydeden Emre, "Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, "Nereye gidiyorsunuz" diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM BÜYÜK BİR HOCA"

Fatih Terim ile ilgili hep iyi düşünceleri olduğunu da kaydeden eski futbolcu, "Fatih Terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum." dedi.

Emre Belözoğlundan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum

Fenerbahçe'nin Yaşayan Efsanesi : Emre Belözoğlu

Yassine Meriah: "Her maç çok zor geçiyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum
    Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sözleri: Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum
  2. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov'a 5000 avro para cezası
    Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov'a 5000 avro para cezası
  3. Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi
    Manchester United, stadını 23 bin 500 taraftarı ağırlayabilecek şekilde düzenledi
  4. Mehmet Topal tarih yazmaya devam ediyor
    Mehmet Topal tarih yazmaya devam ediyor
  5. Çaykur Rizesporlu Meriah: Her maçı kazanarak puanlar almak istiyoruz
    Çaykur Rizesporlu Meriah: Her maçı kazanarak puanlar almak istiyoruz



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karabağ, Villareal maçına hazır

Karabağ, Villareal maçına hazır

Bakan Kasapoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'le bir araya geldi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'le bir araya geldi

Sıradaki Haber