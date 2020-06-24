24.06.2020 - 11:53 | | Takvim
Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gençler ilk 11'e...
Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de Süper Lig'in kalan haftalarında genç yetenekler şans bulacak.
Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, Süper Lig'in kalan 6 haftasında flaş karara imza attı.
Malatyaspor maçıyla birlikte F.Bahçe'de Ömer Faruk dışında Muhammed Gümüşkaya, Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan gibi gençler şans bulmaya başlayacak.
Ferdi Kadıoğlu da 11'de oynamaya devam edecek. Kararı Emre Belözoğlu'nun aldığı öğrenildi.