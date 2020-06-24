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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gençler ilk 11'e...
24.06.2020 - 11:53 | | Takvim

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gençler ilk 11'e...

Şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de Süper Lig'in kalan haftalarında genç yetenekler şans bulacak.

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Gençler ilk 11'e...
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Fenerbahçe'de yeni sezonda sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, Süper Lig'in kalan 6 haftasında flaş karara imza attı. 

Malatyaspor maçıyla birlikte F.Bahçe'de Ömer Faruk dışında Muhammed Gümüşkaya, Cenk Alptekin ve Gürkan Başkan gibi gençler şans bulmaya başlayacak.

Emre Belözoğlundan flaş karar Gençler ilk 11e...

Ferdi Kadıoğlu da 11'de oynamaya devam edecek. Kararı Emre Belözoğlu'nun aldığı öğrenildi.

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