Emre Belözoğlu’nun kredisi yüksek! Tek telefonla çağırabilir..

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Fenerbahçe’nin artık sembol isimlerinden sayılan 40 yaşındaki yıldızın, 2020-21 sezonunda ‘futbol aklı’ olması planlanıyor. Yerli-yabancı birçok önemli teknik direktör ve futbolcuyla çalışan Belözoğlu’na büyük güven duyuluyor

Fenerbahçe’nin yeni sezonda sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu özgeçmişi ile dikkat çekiyor.

Bu görev için yakın zamanda Terraneo ve Comolli görevlendirilse de başarı sağlanamamıştı.

Emre Belözoğlu da uluslararası bağlantılarının yanı sıra Türkiye ve Fenerbahçe gerçeklerini bilmesiyle büyük avantaja sahip.

Şu an takım kaptanı olan Belözoğlu’nun en önemli eksiği ise bu görevi daha önce yapmamış olması.

Ancak 40 yaşındaki yıldız; İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca konuşuyor ve bu da iletişim konusunda artı not katıyor.

Dünyanın en önemli üç liginde forma giyen tecrübeli isim, İtalya’da 4 sene, İngiltere’de 3 sene, İspanya’da da 6 ay kaldı.

Türkiye’de Fatih Terim, Lucescu, Şenol Güneş, Daum, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, İsmail Kartal ve Aragones gibi birbirinden farklı yapıda teknik adamlarla çalışan Emre yurt dışında; Hector Cuper, Roberto Mancini, Sam Allerdyce, Graeme Souness ve Diego Simeone ile görev yaptı.

Yıldız isim Türkiye’nin dışında İtalya, İngiltere ve İspanya tecrübeleri sayesinde futbola dair çok farklı bakış açıları kazandı.

Burada profesyonel futbol yapılanmalarının bizzat içinde oldu ve işlerin nasıl yürüdüğünü yerinden öğrendi. Kısacası Emre Belözoğlu 8 yıllık Avrupa tecrübesinde dil öğrendi, bu ülkelerdeki sistemi gördü ve bugün Fenerbahçe’ye fayda sağlayacak iyi ilişkiler kurdu.

Tek telefon yeter

Emre Belözoğlu’nun Inter, Newcastle United ve Atletico Madrid gibi kulüplerin hepsiyle iyi ilişkileri var. Belözoğlu’nun o dönemki takım arkadaşları bugün dünya futbolunda söz sahibi konumda.

Brezilyalı efsane golcü Ronaldo, Vieri, Zanetti, Cambiasso, Crespo, Nicky Butt, Obafemi Martins ve Alan Shearer gibi eski arkadaşlarıyla hala bağlantısını koruyor.

Bu isimlerin kimileri kulüplerde kimileri federasyonlarda görev alırken kimileri de yorumculuk yapıyor.

Avrupa tecrübesi

Fenerbahçe’de görev alacak Emre Belözoğlu, Avrupa tecrübesi ve bu süreçte edindiği çevre sayesinde tek telefonla dünya futbolunda herkese ulaşabilecek bir potansiyele sahip.

Belözoğlu’nun uluslararası bağlantısı; transfer konuları başta olmak üzere birçok konuda etkili olacak.

Kredisi yüksek

Kulüpte sevilen bir isim olan Emre Belözoğlu’nun çok ciddi bir kredisi var. Taraftarın değer verdiği, yönetimin saygı duyduğu isimlerin başında olan Emre’ye büyük bir güven duyuluyor. Göreve geldiği taktirde arkasında hem taraftar hem de yönetim desteği olacak.

Bunun yanısıra tecrübeli isim kulüp tarihinde de çok önemli bir yere sahip. Dışarıdan gelen bir isim olmaması, Samandıra’nın işleyişini bilmesi ve camiadaki ağırlığı sebebiyle kararlarının ve söylemlerinin futbolcular üzerindeki etkisi çok daha fazla olacak.