26.10.2018 - 14:55 | | AA
Emre Belözoğlu'nun son durumu...
Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Ağrıları olan Emre Belözoğlu'nun tedavisine devam edilirken, sakatlığı süren Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.