Emre Belözoğlu'nun son durumu...

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Atiker Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.



Ağrıları olan Emre Belözoğlu'nun tedavisine devam edilirken, sakatlığı süren Alparslan Erdem ise fizyoterapist eşliğinde bireysel çalıştı.



