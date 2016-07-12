Emre Can tatil için Afyon'a geldi!

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi Yeşilhisar beldesinde baba ocağında iki gün kalan Emre Can akrabaları ile hasret giderdi. Hocalar Belediye Başkanı Ali Arslan’ı makamında ziyaret eden genç futbolcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nı İHA muhabirine değerlendirdi:

"Almanya Milli Takımı turnuvanın favori takımıydı. Yarı finale kadar çok iyi maçlar çıkardık. Yarı finalde hocam Löw ilk 11'de şans verdi. Takım olarak iyi oynamamıza rağmen futbolda şans faktörü öne çıkarak Fransa golü buldu."

Emre Can kısa bir tatilden sonra İngiltere’ye dönerek takımı Liverpool'un kampına katılıp yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.