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29.04.2020 - 15:15 | | FANATİK

Emre Çolak'ın gözü Galatasaray'da

Galatasaray'da yerli operasyonu devam ediyor. Türk futbolculara yönelen sarı kırmızılı ekipte Emre Çolak da bu listeye dahil olmak isteyen isimlerden.

Emre Çolak'ın gözü Galatasaray'da

Sarı-Kırmızılı kulüpte başlayan yerli operasyonunda gözünü yuvaya çeviren bir başka isim de Emre Çolak oldu. 

Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun yıllar takıma hizmet eden, uzun süredir Avrupa’da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Deportivo ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Emre Çolak’ın düşük bir bedel karşılığında da olsa Galatasaray’a geri dönmek istediği bildirildi.

Emre Çolakın gözü Galatasarayda

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