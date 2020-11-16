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HaberlerAnkaragücü Haberleri Emre Güral: Terimizin son damlasına kadar Ankaragücü taraftarı için savaşacağız
16.11.2020 - 10:47 | | İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA

Emre Güral: Terimizin son damlasına kadar Ankaragücü taraftarı için savaşacağız

MKE Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Emre Güral, "Büyük bir camia ve beklentiler yüksek. Beklentileri karşılamak için çalışıyoruz. Terimizin son damlasına kadar taraftarımızı mutlu etmek için savaşacağız" dedi.

Emre Güral: Terimizin son damlasına kadar Ankaragücü taraftarı için savaşacağız
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Milli maç arasında Antalya'da kamp yapan Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün forveti Emre Güral, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"İLK KEZ TAM KADRO KAMP YAPIYORUZ"

Antalya kampını değerlendiren Güral, "Çok güzel bir fırsat, benimle birlikte çok fazla yeni oyuncu geldi. İlk kez tam kadro bir kamp geçiriyoruz. Hocalarımız için de iyi oldu. Milli takıma gidenler, hasta olanlar, sakat olanlar oldu. Şu anda kamp güzel geçiyor" diye konuştu.

"LİGDEKİ KONUM TAKIMA YAKIŞMIYOR"

Ligde oynadığı 6 karşılaşmada topladığı 2 puanla son sırada yer alan Ankaragücü'nün üst basamaklara çıkacağını belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Ligdeki konum takıma yakışmıyor. Taraftarı da anlamak lazım. Taraftar böyle bir camiayı öyle bir sıralamada görmek istemez. Kötü olursunuz, yapamıyoruz dersiniz ama çıkan istatistiklerde en çok topla oynayan biziz, en az pozisyon veren biziz, en çok koşan takım da biziz. İstek ve arzu var. Futbol sonuç oyunu; gol atamadığınızda basit bir hatadan golü yiyorsunuz ya da atamıyorsunuz, sonrasında da sonuç gelmiyor. Oynanan oyunun tabii ki çok daha üzerine çıkabiliriz ama pozisyonları değerlendirseydik çok farklı bir pozisyonda olabilirdik" ifadelerini kullandı.

"HER TAKIMI YENEBİLRİİZ"

İyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını vurgulayan deneyimli futbolcu, "Bu oyunumuzun üzerine koyacağız. En çok pozisyona giren, en az pozisyon veren takımız. Bunların üzerine koyacağız. Bireysel hatalarımızı azaltacağız.  Sonu gelecektir. Hücumda daha aç olmamız lazım. Herkes herkesi yenebilir. Biz Galatasaray deplasmanında daha iyi bir oyun oynadık. Sonuç üretemedik. Daha çok pozisyona girdik. Gol atamayınca da sonuç gelmiyor. Bunu düzeltmek için buradayız ve o yüzden bütün takım çalışıyor. Kötü gidişatı değiştirecek oyuncularımız var. Her takımı yenebiliriz" dedi.

"TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞACAĞIZ"

Taraftarın beklentilerinin farkında olduklarını dile getiren Emre Güral, "Taraftarı anlıyoruz ve bütün futbolcular A'dan Z'ye tüm takım onlar için savaşmaya çalışıyoruz. Sonuç gelmeyince üzülüyorlar, onlar haklı. Büyük bir camia ve beklentiler yüksek. Beklentileri karşılamak için çalışıyoruz. Terimizin son damlasına kadar taraftarımızı mutlu etmek için savaşacağız" diye konuştu.

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Emre Güral: Terimizin son damlasına kadar Ankaragücü taraftarı için savaşacağız

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