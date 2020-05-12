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12.05.2020 - 12:38 | | SABAH

Emre Kılınç’a La Liga’dan talip!

Galatasaray’ın transfer listesinde olan Emre Kılınç’a La Liga ekibi Getafe’nin talip olduğu öğrenildi.

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Cimbom’un gözdesi Emre Kılınç’la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Sabah’ta yer alan habere göre Getafe, yetenekli oyuncu için kolları sıvadı. İspanyol ekibinin yıllık 450 bin Euro’dan 4 yıllık sözleşme ve 1.4 milyon Euroluk imza ücreti teklif ettiği belirtildi.

Diğer yandan oyuncunun 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bonservis bedeli ile başka takıma transfer olması halinde, bonservis bedelinin yüzde 15’inden Kılınç’a pay verileceği ifade edildi. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Sivasspor’da 24 maça çıktı ve 8 gol atıp 6 da asist yaptı.

Emre Kılınç’a La Liga’dan talip

Emre Kılınç’a La Liga’dan talip

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