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HaberlerBeşiktaş Haberleri Emre Kocadağ: "Kalinic ile alakalı gelişme var"
13.09.2020 - 22:13 |

Emre Kocadağ: "Kalinic ile alakalı gelişme var"

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ transfer açıklamasında bulundu.

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Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetici Emre Kocadağ transfer açıklamasında bulundu.

"2-3 takviye daha yapacağız. Kalinic ile alakalı gelişme var. Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye de teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek."

"Aboubakar şu anda listenin 1. sırasında değil, Kalinic var, başkaları var, hangisi olursa onu alacağız."

"Vida için teklifler var ama şu anda öncelikli konu o değil, eksikleri tamamlayalım sonra bakacağız. Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar."

    Emre Kocadağ: "Kalinic ile alakalı gelişme var"
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