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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre, Mert'ten sonra Alpaslan Öztürk'le de görüştü
28.04.2020 - 09:11 | | Fotomaç

Emre, Mert'ten sonra Alpaslan Öztürk'le de görüştü

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktör olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, çalışmalara şimdiden başladı. Tecrübeli futbolcu Sivasspor'da forma giyen Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından Göztepeli Alpaslan Öztürk ile de temas kurdu.

Sezonun tamamlanmasının ardından futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, gelecek yılın transferleri için çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın gündemindeki Sivaslı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la görüşen Emre, bu kez de Göztepe'nin vazgeçilmezi Alpaslan Öztürk'le temas kurdu.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre'nin yerlilerle görüşmelere devam edeceği öğrenildi.

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Emre, Mertten sonra Alpaslan Öztürkle de görüştü

Emre, Mertten sonra Alpaslan Öztürkle de görüştü

 

 

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