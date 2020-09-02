Emre Mor coÅŸtu bir kere! Bir gol daha...

Ä°spanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takÄ±mlarÄ±ndan Celta Vigo, Lugo'ya karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ± Emre Mor ve Ä°ago Aspas'Ä±n golleriyle 2-0 kazandÄ±.

GeÃ§en sezon kiralÄ±k olarak ilk Galatasaray'a daha sonra Olympiakos'a giden ve temmuz ayÄ±nda Celta Vigo'ya dÃ¶nen Emre Mor, hazÄ±rlÄ±k maÃ§larÄ±nda gÃ¶z doldurmaya devam etti.

GeÃ§en hafta Oviedo'ya karÅŸÄ± oynanan ve 2-2 sona eren maÃ§ta bir gol atan ve daha sonra aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼klenmeden kaynaklanan kas sakatlÄ±ÄŸÄ± geÃ§irerek oyundan alÄ±nan Emre, bugÃ¼n oynanan Lugo maÃ§Ä±nda da rakip aÄŸlarÄ± havalandÄ±rdÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 66. dakikasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§iren golÃ¼ atan Emre, 72. dakikada yerini Miguel Rodriguez'e bÄ±raktÄ±.Â Celta'nÄ±n ikinci golÃ¼nÃ¼, 81. dakikada penaltÄ±dan Ä°ago Aspas kaydetti.

Ä°lk maÃ§ta olduÄŸu gibi bugÃ¼n de Celta'nÄ±n forvetteki en iyi futbolcularÄ±ndan biri olan Emre, performansÄ±yla Ä°spanyol basÄ±nÄ±ndan Ã¶vgÃ¼ aldÄ±.

Celta Vigo Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Oscar Garcia, geÃ§en sezonlarda takÄ±mda sorunlar yaÅŸayan ancak geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nden itibaren iyi futboluyla dikkati Ã§eken Emre'nin bu ÅŸekilde oynamaya devam ettiÄŸinde Celta'da kalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Celta Vigo'daki diÄŸer TÃ¼rk futbolcu Okay YokuÅŸlu ise A Milli TakÄ±m kampÄ±nda olduÄŸundan Lugo maÃ§Ä±nda forma giymedi.

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