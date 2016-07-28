Emre Mor ve Nuri penaltılarda yıkıldı!

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2016 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester City, normal süresi 1-1 biten maçta Borussia Dortmund'u penaltılar sonunda 6-5 yendi.



Uluslararası Şampiyonlar Kupası Çin turnuvasında, Alman kulübü Borussia Dortmund ile İngiltere'nin Manchester City takımı, Shenzhen kentiyle aynı adı taşıyan statta karşılaştı.



Manchester City, 46. dakikada oyuna giren Agüero'nun 79. dakikada attığı golle, Türk futbolcular Emre Mor ve Nuri Şahin'in ilk 11'de sahaya çıktığı Borussia Dortmund karşısında 1-0 öne geçti.



Emre Mor, 2. yarının başında yerini Pulisic'e bıraktı. Nuri Şahin ise 64. dakikada oyundan alındı. Borussia Dortmundlu Pulisic'in 90+6. dakikadaki golüyle karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonuçlandı.



Manchester City, mücadelenin galibini belirleyecek penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağladı.