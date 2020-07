Emre Mor'dan itiraf! F.Bahçe ve Beşiktaş...

A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor hayat hikayesini anlatırken ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte Mor'un sözleri:

- Danimarka'da gettolarda büyüdüm. 11 yaşına kadar apartman dairesindeydim. Yaşanılacak yer değildi. Çok fazla suç ve suçlu vardı. Ama ben hayallerimin peşinde koştum ve suça asla bulaşmadım. Ekonomik olarak şehirde yaşayacak paramız hiçbir zaman olmadı. Sonrasında küçük bir kulüp olan Bronshoj Boldklub'ta oynamaya başladım. Ve ardından daha iyi bir takım olan Lyndby'e geçtim. 15 yaşında Nordsjaellend'e gittim. Ve orada 1.5 yıl geçirdim. Şu anda da Dortmund'dayım.

- Oradan ayrılmamız gerektiğini biliyorduk. Annemin, futbolcu olacak potansiyelimi fark ettiği zaman. Evet. Bendeki yeteneği gördü ve gettodan ayrılmamız gerektiğini söyledi. Sonrasında oradan çok uzak olmayan aynı şehirde bir yere taşındık. Daha kalite bir yerdi.

- Çok fazla arkadaşım vardı. Ancak hiçbir zaman onlarla yakınlık kurmadım. Onları artık görmüyorum ve arkadaş da değilim. Suça asla bulaşmadım. İnandığım şeyler uğruna ilerledim. Beni ayakta tutan buydu. Kendime inanıyordum. Buralara geleceğimi hayal ediyordum. Şu an Dortmund'dayım ve burası benim için önemli bir adım. En büyük hayalim futbolcu olmaktı. Ve bunun için yüzde 100'ümü verdim. Kısacası, hayalim için savaştım.

"Nuri Şahin büyük abim, her şeyim"

- Üzerimde baskı hissetmiyorum. Şu an 19 yaşındayım ve potansiyelimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ancak gelişme göstermem gerektiğinin de farkındayım. Bildiğim tek bir şey var o da Türk halkının arkamda olduğu. Bu duyguyu gerçekten hissediyorum. Bu baskıdan çok itici güç. Şu an Dortmund'un oyuncusuyum ve tek hedefim takımıma katkı sağlamak için elimden gelenin en iyisini yapmak. Dortmund dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve bende bu kulübün bir parçasıyım. Daha çok Dembele ile vakit geçiriyorum. Onunla yaşıtız ve kardeşim gibi. Nuri Şahin de büyük abim, her şeyim.

- Antalya'daki Karadağ maçı benim için ilk sırada yer alıyor. İlk kez milli formayı giydim ve orada bana verilen destek inanılmazdı. Ve tabi Euro 2016'daki son Çek Cumhuriyeti maçı en unutamadığım atmosferlerden birine sahipti. Ayağımı kırdığım andı. Düştüğünüzde her zaman daha güçlü kalkmanız gerekir. Ben hep böyle düşündüm ve bu sakatlık benim daha güçlü olmamı sağladı. Messi tartışmasız dünyanın en iyisi.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım"

- Bana göre gelmiş geçmiş en iyi kadro; Casillas, Puyol, Ramos, Roberto Carlos, Modric, Pirlo, Xavi, Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım. Ancak detayları inanın bilmiyorum. O kısmıyla menajerim Muzzi Özcan ilgilendi. Ve asla da sormadım. Çünkü Türkiye'ye gitmeyeceğimi ona çok öncesinden söylemiştim. Bu konuyla ilgili en ufak bir fikrim yok. Benim için büyük oyunculara karşı oynamak oldukça yeni bir şey. Modric'in oynadığı oyunu çok seviyorum. Hırvatistan maçı sonrası gazetecilere röportaj vermiş ve ayrılmak üzereydi. Gidip fotoğraf çektirdim. Bugün olsa yine yapardım. Yoğun kamp ve maç programında gündemi takip etme şansım hiç olmadı."

(Sözcü)