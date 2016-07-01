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01.07.2016 - 10:40 |

Emre Mor'un forma numarası belli oldu

A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturan Emre Mor, Euro 2016 öncesi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. 18 yaşındaki yıldızın yeni takımında giyeceği forma numarası belli oldu.

Emre Mor'un forma numarası belli oldu
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A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor'un Borussia Dortmund'da giyeceği forma numarası belli oldu...

Genç yıldızın Bundesliga ekibinde 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Alman kulübünde 9 numaralı formayı son olarak 2013-2014 sezonunda Polonyalı golcü Lewandowski, 2014-2015 sezonunda Ciro Immobile ve 2015-2016 sezonunda Adnan Januzaj giymişti.

Emre Mor'un 9 numaralı formayı giyecek olması taraftarlar arasında gündem olurken milli futbolcunun kulüp tarafından önemsendiğine dikkat çekildi.

Borussia Dortmund'un bu transfer döneminde yaptığı diğer transferler ve belli olan forma numaraları;

Emre Mor 9
Dembele 7
Bartra 5
Rode 18
Merino 24
(Yenişafak)

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
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