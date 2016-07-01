Emre Mor'un forma numarası belli oldu

A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor'un Borussia Dortmund'da giyeceği forma numarası belli oldu...

Genç yıldızın Bundesliga ekibinde 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Alman kulübünde 9 numaralı formayı son olarak 2013-2014 sezonunda Polonyalı golcü Lewandowski, 2014-2015 sezonunda Ciro Immobile ve 2015-2016 sezonunda Adnan Januzaj giymişti.

Emre Mor'un 9 numaralı formayı giyecek olması taraftarlar arasında gündem olurken milli futbolcunun kulüp tarafından önemsendiğine dikkat çekildi.

Borussia Dortmund'un bu transfer döneminde yaptığı diğer transferler ve belli olan forma numaraları;





Emre Mor 9

Dembele 7

Bartra 5

Rode 18

Merino 24

(Yenişafak)