01.07.2016 - 10:40 |
Emre Mor'un forma numarası belli oldu
A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinde koşturan Emre Mor, Euro 2016 öncesi Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. 18 yaşındaki yıldızın yeni takımında giyeceği forma numarası belli oldu.
A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor'un Borussia Dortmund'da giyeceği forma numarası belli oldu...
Genç yıldızın Bundesliga ekibinde 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı. Alman kulübünde 9 numaralı formayı son olarak 2013-2014 sezonunda Polonyalı golcü Lewandowski, 2014-2015 sezonunda Ciro Immobile ve 2015-2016 sezonunda Adnan Januzaj giymişti.
Emre Mor'un 9 numaralı formayı giyecek olması taraftarlar arasında gündem olurken milli futbolcunun kulüp tarafından önemsendiğine dikkat çekildi.
Borussia Dortmund'un bu transfer döneminde yaptığı diğer transferler ve belli olan forma numaraları;
Emre Mor 9
Dembele 7
Bartra 5
Rode 18
Merino 24
(Yenişafak)