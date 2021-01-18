Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnadolu Kulüpleri Haberleri Emre Sarıgedik İZVAK'a aday
18.01.2021 - 14:29 |

Emre Sarıgedik İZVAK'a aday

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) mart ayında yapılması öngörülen yönetim kurulu seçimi öncesi Emre Sarıgedik, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Emre Sarıgedik İZVAK'a aday
ABONE OL
Berke Mangır - Milliyet Ege Özel

Aynı zamanda Küçük Kulüp Derneği Başkanı olan Emre Sarıgedik, "Dinamik Grup" ismiyle genç bir ekip oluşturduklarını ve çeşitli projelerle yönetime talip olduklarını söyledi. Karaca Kültür Merkezi'nde aday yönetimiyle basın toplantısı düzenleyen Emre Sarıgedik, "Türkiye'de sporun ve futbolun ilklerini barındıran İzmir, mazisiyle istisnasız şekilde bir numara olsa da bugün istenen seviyenin oldukça gerisinde yer almaktadır. Hiç şüphesiz ki İzmir'in eksiği birlik ve dayanışmadır. İzmir'in hak ettiği noktaya gelmesi imkansız değildir" dedi.

"İzmir bayrağını yeniden göndere çekebilmek adına yönetime talibiz" diyen Sarıgedik, göreve gelmeleri halinde İzmir'in yeni sporcular yetiştirebilmesi adına altyapılara destek olacaklarını, okullar arasında turnuvalar düzenleyeceklerini, amatör branşlara ve kadın sporuna önem vereceklerini, gençlere ve çocuklara İzmir kulüpleri sevgisi aşılayacaklarını, İzmir'i kamp merkezi haline getirmek için çalışacaklarını, kente sporcu sağlığı merkezi kazandıracaklarını, İzmir lobisi oluşturacaklarını, İzmir kökenli hakem sayısının artmasını teşvik edeceklerini ve İzmir kulüplerinin belediyeler ve kamu kuruluşlarından destek alabilmeleri ve alınan desteğin hakkaniyetli bir şekilde dağıltılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

"İzmirliliğimizden kaynaklı bir şekilde taşın altına elimizi koyma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Kupalarda, zaferlerde, sevinçlerde buluşacağımız yarınlara birlikte yürüyelim" mesajı veren Emre Sarıgedik'in yönetim kurulu aday listesinde, Avni Yelkenbiçer (EGİAD Başkan adayı), Bülent Necimoğlu (Türkiye Tenis Federasyonu Başkanvekili), Görkem Perinçek (Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi), Feyzi Kaya (EGİAD Başkanvekili), Can Dirin (Dirinler Makina Yönetim Kurulu Üyesi), Faik İşçimenler, Orkun Ürkmez, Efe Barçın, İsmail Keskinoğlu, Murat Alabay (İş insanı), İlker Genç (Avukat), Onur Bascı (Öğretim üyesi), Ümit İlker Tangal (Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi), Mehmet Demirtaş, Burak Cilasun (Gazeteci) isimleri yer alıyor.

Emre Sarıgedik İZVAKa aday

Maç Özeti: Manchester City 1-0 Brighton
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Karagümrük'e bir İtalyan daha...
    Karagümrük'e bir İtalyan daha...
  2. Emre Sarıgedik İZVAK'a aday
    Emre Sarıgedik İZVAK'a aday
  3. Haftanın hakemleri belli oldu!
    Haftanın hakemleri belli oldu!
  4. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Vedat Muriqi...
    Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Vedat Muriqi...
  5. Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak
    Medipol Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Trabzonspor'da gol sıkıntısı

Son dakika | Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil tebriği

Son dakika | Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil tebriği

Transferde son dakika haberi | Ali Akman'a teklif yağıyor

Transferde son dakika haberi | Ali Akman'a teklif yağıyor

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

FK Partizan, özel maçta Zagleble Lubin'i yendi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet