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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Taşdemir: "Arda ağabey benim işimi kolaylaştırıyor"
09.01.2021 - 21:39 |

Emre Taşdemir: "Arda ağabey benim işimi kolaylaştırıyor"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Emre Taşdemir açıklamalarda bulundu.

Emre Taşdemir: "Arda ağabey benim işimi kolaylaştırıyor"
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Emre Taşdemir açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüsten dolayı biraz düşüş yaşadık ama gerekli çalışmaları yaptık. Güzel bir galibiyet aldık. Mağlubiyetlere nasıl üzülmüyorsak çok fazla galibiyetlere de çok fazla sevinmiyoruz."

"Arda Ağabey ile saha içinde ve dışında çok fazla konuşuyoruz. Onunla olunca daha iyi oynuyorum."

Emre Taşdemir: Arda ağabey benim işimi kolaylaştırıyor

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