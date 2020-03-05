Emre Toraman: Sergen ağabeyi cumaya götürmek istedik...

Anadolu'nun muhtelif takımlarında forma giyen eski futbolcu Emre Toraman, Eskişehirspor'da oynarken Sergen Yalçın'la yaşadığı ilginç anısını aktardı...

Toraman, "Eskişehir'de oynarken Sergen ağabeyi (Yalçın) cuma namazına götürmek istedik, biraz direndi ama sonra götürdük. O gün de şansa vaazın konusu kumar, at yarışı gibi şeyler... Sergen abi, 'Oğlum hoca beni mi gördü acaba' dedi. Gülmemek için zor tuttum kendimi. Sergen Ağabey (Yalçın) arkadan konuşmayı hiç sevmez, şu camiada net diyebileceğim 1-2 insandan biridir" açıklamasını yaptı.

Toraman ayrıca teknik direktör Yılmaz Vural'la ilgili bir anekdotu şöyle aktardı: "Oynayamayan bir futbolcu Yılmaz Vural ile konuşmak istedi. Hoca konuşmadı, sonra Cuma namazında hocanın yanına oturdu. Yılmaz hoca secdeye varırken, 'Hocam hazırım, forma bekliyorum' dedi. Yılmaz Hoca da selam verirken, 'Daha hazır değilsin' dedi."