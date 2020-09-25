Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri En büyük Bayern!
25.09.2020 - 07:00 |

En büyük Bayern!

Kupaya doymayan Bayern Münih’i, La Liga ekibi de durduramadı. Sevilla, 12’de Ocampos (pen.) ile öne geçse de, 32’de Goretzka skora denge getirdi. İkinci yarıda eşitlik bozulmazken, uzatmalarda sahneye çıkan Martinez son sözü söyledi.

En büyük Bayern!
ABONE OL

ERKAN AYRAÇ

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Sevilla’yı karşı karşıya getiren Süper Kupa maçında kazananı uzatmalar belirledi. Bayern, normal süresi 1-1 biten maçta 104. dakikada attığı golle mutlu sona ulaştı: 2-1.

Maçı erken bitirmek isteyen Bayern Münih, Sevilla’yı baskıyla boğmaya çalıştı. Ancak İspanyol temsilcisinden cevap gecikmedi. Oyunda dengeyi kuran Sevilla 12. dakikada penaltı kazandı. Alaba, Rakitic’in müdahalesi ile yerde kalırken hakem düdüğünü çaldı. Atışı kullanan Ocampos ağları sarstı: 0-1.

Geriye düşen Bayern baskısını artırdı. 22’de Müller’in şutu dışarı gitti. 30’da Lewandowski, Bono ile karşı karşıya kaldı. Faslı kaleci geçit vermedi. 32’de ise Bayern golü buldu. Topu ağlara yollayan isim Goretzka oldu: 1-1.

İkinci yarıda Lewandowski fileleri sarstı, hakem Anthony Taylor, VAR’ın uyarısıyla golü iptal etti. Son dakikalarda Bayern defansını hazırlıksız yakalayan Sevilla fırsatı değerlendiremedi. 88’de En Nesyri, Neuer ile karşı karşıya kalırken, Alman file bekçisi topu çeldi. Uzatmaların ilk dakikalarında En Nesyri, hem Neuer’i hem direği geçemedi ve bir pozisyonu daha harcadı. Son sözü 104. dakikada Martinez söyledi. Alaba’nın şutunu Bono çıkardı, pozisyonu takip eden Martinez, Bayern’e kupayı getirdi. Böylece Alman devinin rüzgârı dinmedi.

    Floriana Messina, yayın öncesi son halini paylaştı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Marcao için karar verildi
      Marcao için karar verildi
    2. Nereden nereye! Belhanda kalıyor...
      Nereden nereye! Belhanda kalıyor...
    3. Tarihi şanssızlık!
      Tarihi şanssızlık!
    4. ‘Akıllara ziyan Türk’ Hakan Çalhanoğlu
      ‘Akıllara ziyan Türk’ Hakan Çalhanoğlu
    5. Aboubakar bitti, Kalinic sırada
      Aboubakar bitti, Kalinic sırada



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Souza prosedür kurbanı

    Souza prosedür kurbanı

    Galatasaray'a 'milli görev'

    Galatasaray'a 'milli görev'

    Bakan Kasapoğlu: 'Aramıza giremezler'

    Bakan Kasapoğlu: 'Aramıza giremezler'

    Transfer Haberleri | Beşiktaş Aboubakar'ın lisansını çıkardı

    Transfer Haberleri | Beşiktaş Aboubakar'ın lisansını çıkardı

    Sıradaki Haber