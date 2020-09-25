En büyük Bayern!

ERKAN AYRAÇ

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan Sevilla’yı karşı karşıya getiren Süper Kupa maçında kazananı uzatmalar belirledi. Bayern, normal süresi 1-1 biten maçta 104. dakikada attığı golle mutlu sona ulaştı: 2-1.

Maçı erken bitirmek isteyen Bayern Münih, Sevilla’yı baskıyla boğmaya çalıştı. Ancak İspanyol temsilcisinden cevap gecikmedi. Oyunda dengeyi kuran Sevilla 12. dakikada penaltı kazandı. Alaba, Rakitic’in müdahalesi ile yerde kalırken hakem düdüğünü çaldı. Atışı kullanan Ocampos ağları sarstı: 0-1.

Geriye düşen Bayern baskısını artırdı. 22’de Müller’in şutu dışarı gitti. 30’da Lewandowski, Bono ile karşı karşıya kaldı. Faslı kaleci geçit vermedi. 32’de ise Bayern golü buldu. Topu ağlara yollayan isim Goretzka oldu: 1-1.

İkinci yarıda Lewandowski fileleri sarstı, hakem Anthony Taylor, VAR’ın uyarısıyla golü iptal etti. Son dakikalarda Bayern defansını hazırlıksız yakalayan Sevilla fırsatı değerlendiremedi. 88’de En Nesyri, Neuer ile karşı karşıya kalırken, Alman file bekçisi topu çeldi. Uzatmaların ilk dakikalarında En Nesyri, hem Neuer’i hem direği geçemedi ve bir pozisyonu daha harcadı. Son sözü 104. dakikada Martinez söyledi. Alaba’nın şutunu Bono çıkardı, pozisyonu takip eden Martinez, Bayern’e kupayı getirdi. Böylece Alman devinin rüzgârı dinmedi.