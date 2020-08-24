'En büyük Hans Flick'

Ağustos 2019’a dönülse ve bir anket yapılsa herkes 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde Jurgen Klopp, Guardiola ya da Zinedine Zidane’ın olacağını işaretlerdi.

Sezona Bayern Münih’te yardımcı antrenör olarak başlayan Hans Flick’in 2020’de makine gibi bir takım yaratıp son 30 maçının 29’unu kazanıp 97 gol atması en az pandemi kadar sürpriz sayılmalı..

Ama dün akşam Flick’in karşısında vatandaşı ve Bayern Münih’i belki de adı soyadı kadar iyi bilen Thomas Tuchel vardı.. Özellikle Dortmund’da çalıştığı günlerde Bayern’le mücadele etmeye alışkın olan Tuchel, bu avantajını kullanmak istedi.

Bayern’in hücumda ceza sahası içindeki kalabalığını ve Lewandowski gücünü katı savunmayla sindirmeye çabalayan PSG, top rakipteyken 6’lı savunma bile yaptı.

Bayern kenar ortaları ve kanattan çizgiye kadar inerek gelmeyi denedi. Lewandowski ile zaman zaman zorlasalar da PSG, 2010’daki Mourinho’nun Inter’i gibiydi. Böyle olunca da Bayern pandemi sonrası oynadığı 16. maçında ilk kez ilk yarıda gol atmayı başaramadı.

İkinci yarıda da PSG’nin hızlı kontra denemelerine karşın bir nebze sertleşen Bayern, toplamda 11 gol attığı Lyon ve Barcelona maçlarındaki oyununu oynayamıyordu.

Ancak 2014 Dünya Kupası’nın galibi Almanya’nın gizli kahramanı (Löw’ün yardımcısıydı) Hans Flick’in ‘sabır’ ve ‘disiplin’ mottosu hiç bozulmadı.. Kimmich’in ortasında Coman’ın gol olan kafa vuruşunda aslında Flick’in imzası vardı.

70. dakikada PSG ilk kez 8 kişiyle rakip sahaya, 3. bölgeye geldi. İşte bu dakikalarda ‘Şampiyonlar Ligi finali’ tecrübesi ortaya çıktı.

1999’da uzatmalarda Manchester United’a kaybeden ve 5 şampiyonluğu olan Bayern’in final deneyimi, PSG’ye ağır basınca 9 senede 1.25 milyar euro harcayan, Neymar-Mbappe ikilisine 402 milyon euro veren Fransız ekibinin çabaları kifayetsiz kaldı.

Sezonun tartışmasız yıldızı Hans Flick, Bayern Münih’teki bu başarısıyla 2022 Dünya Kupası’nda Almanya Milli Takımı’nın başında olursa kimseyi şaşırtmaz...