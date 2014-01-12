En büyük kim?

FIFA tarafından her yıl dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon D’or (Altın Top) ödülü bu gece sahibini bulacak. 2013’ün en iyisi olabilmek için yarışan Cristiano Ronaldo, Franck Ribery ve Lionel Messi’den biri Zürih’te gerçekleştirilecek seremonide büyük mutluluk yaşayacak.

France Football dergisi tarafından 1956 yılında başlatılan, 2010’dan itibaren ise FIFA tarafından verilen ödülde kazanan, dünyanın her yerinden antrenörler, uluslararası takım kaptanları ve gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor. Son üç yıl üst üste birinciliği Barcelona’nın yıldızı Lionel Messi elde etmişti.

Görkemli seremonide ayrıca Yılın Teknik Adamı, Kadın Takımları Yılın Teknik Direktörü, Kadınlar Yılın Oyuncusu, Başkanlık Ödülü, Fair Play Ödülü ve Puskas Yılın Golü Ödülü de sahiplerini bulacak. Galatasaraylı Drogba’nın adayları arasında bulunduğu yılın 11’i de açıklanacak.Tören canlı yayınla 19.30’dan itibaren NTV Spor ekranlarında olacak.