En centilmen ekip Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda en fazla sarı kartı Gençlerbirliği, kırmızı kartı ise Kayserispor gördü.

Süper Lig'i 29 puanla son sırada tamamlayarak küme düşen Kayserispor, 12 kırmızı kartla futbolcusu en çok oyun dışında kalan takım oldu. Kayserispor'da Ömer Bayram, Abdullah Durak, Cleyton (2), Gökhan Değirmenci, Salih Dursun, Henrique Sereno, Nobre, Alper Uludağ, Bilgi Yener, Mouche ve Sefa Yılmaz kırmızı kart görerek, takımlarını eksik bıraktı.

Kırmızı kart istatistiklerinde Kayserispor'u küme düşen bir diğer ekip Elazığspor (10) izledi. Elazığspor'da Ivesa, Çağlar Birinci, Bilica, İbrahim Kaş, Sane, Sow (2), Bilica, Tanju Kayhan ve İbrahim Kaş kırmızı kartla cezalandırıldı. Kayserispor ile Elazığspor'un ardından Beşiktaş 9, Sivasspor 8, Trabzonspor ve Kayseri Erciyespor da 6'şar kırmızı kartla sıralandı.

Şampiyon Fenerbahçe 4, ligi ikinci bitiren Galatasaray da 5 kırmızı kartla sezonu kapattı. En fazla kırmızı kart gören futbolcu listesinde ise ilk sırayı Sivasspor'dan Manuel Da Costa, Kayseri Erciyesspor'dan Björn Vleminckx ve Gaziantepsorlu Binya paylaştı. Bu futbolular, 3 kez kırmızı karta cezalandırılarak soyunma odasının yolunu erken tuttu. Süper Lig'de en çok kırmızı kart 12. ve 14. haftalarda görüldü. Hakemler, ligin 12. ve 14. haftalarında 6'şar kez kırmızı kartına başvurdu.

Süper Lig'in 17'nci, 23'üncü ve 27. haftalarında ise hakemler kırmızı kart için elini cebine atmadı. Bir maçta en fazla kırmızı kart ise 12. haftada yapılan Galatasaray-Sivasspor maçında çıktı. Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Sivasspor'u 2-1 yendiği maçı yöneten Halis Özkahya, kırmızı kartına 4 kez yöneldi. Özkahya, sarı-kırmızılı takımdan Dany, Sivasspor'dan da Ümit Kurt, Cicinho ve Manuel Da Costa'yı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

En çok sararanlar

Sarı kart sıralamasında ise başı 104 kezle Gençlerbirliği çekti. Başkent ekibini Kayserispor 85 , Medical Park Antalyaspor 82, Trabzonspor 79 ve Elazığspor da 78 sarı kartla izledi. En fazla sarı kart ise 21. ve 32. haftalarda gösterildi. Ligin 21. ve 32. haftalarında görev alan hakemler, toplamda 55'er kez sarı karta başvurdu. Bir karşılaşmada en fazla sarı kart ise 28. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maçta görüldü. Derbide görev yapan hakem Bülent Yıldırım, Galatasaray'dan 4, Fenebahçe'den de 8 futbolcuya sarı kart çıktı.

Ligin centilmenleri

Bu sezon tüm maçları sadece Çaykur Rizespor 11 kişi tamamlayabildi. Karadeniz ekibi, kırmızı kart görmeyen tek takım unvanını elinde bulundurarak, "ligin centilmeni" oldu. Üçer kırmızı kartta kalan Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Torku Konyaspor centilmenlik yarışında Çaykur Rizespor'un ardından sıralandı. Ligin en az sarı kartını ise 60 kezle Sivasspor gördü. Sivasspor'u 64 sarı kartla Galatasaray takip etti. - Kart dosyası Süper Lig'in 2013-2014 sezonunda hakemler bin 331 kez sarı, 95 kez de kırmızı kartını kullandı. Takımların kart istatistikleri şöyle:

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart

AKHİSAR BELEDİYESPOR 67 3

BEŞİKTAŞ 70 9

BURSASPOR 76 4

ÇAYKUR RİZESPOR 67 -

ESKİŞEHİRSPOR 66 4

FENERBAHÇE 71 4

GALATASARAY 64 5

GAZİANTEPSPOR 70 5

GENÇLERBİRLİĞİ 104 5

KARDEMİR KARABÜKSPOR 76 3

KASIMPAŞA 72 4

KAYSERİ ERCİYESSPOR 70 6

KAYSERİSPOR 85 12

MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 82 4

ELAZIĞSPOR 78 10

SİVASSPOR 60 8

TORKU KONYASPOR 74 3

TRABZONSPOR 79 6

TOPLAM 1331 95