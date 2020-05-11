En çok değer kaybeden oyuncu Lionel Messi

KPMG Football Benchmark ekibi, oyuncuların değer kaybı kayıplarını araştırdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle futbol dünyası büyük bir kayıp yaşıyor. Maçların oynanmaması nedeniyle oyuncuların değerleri de düşüşe geçti. KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların dünyanın en değerli 10 oyuncusunun değer kaybını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada yüzde olarak en çok değer kaybı yaşayacak oyuncu Lionel Messi oldu.

Messi'nin ardından Kevin de Bruyne

Şubat 2020'de değeri 175 milyon euro olan Lionel Messi'nin La Liga'nın iptal edilmesi halinde değeri yüzde eksi 27.5 gerileyerek 127 milyon euroya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise Arjantinli yıldızın değeri yüzde eksi 23.2 gerileyerek 134 milyon euro olacak. Lionel Messi'nin ardından değeri en çok düşen isim Kevin de Bruyne oldu. Manchester City'de forma giyen Belçikalı oyuncunun Şubat 2020'de değeri 130 milyon euroydu. Eğer Premier Lig'in iptal edilmesi halinde De Bruyne'nin değeri yüzde eksi 24.0 gerileyerek 99 milyon euroya düşecek. Ligin tamamlanması halinde ise 29 yaşındaki oyuncunun değeri yüzde eksi 14.0 gerileyerek 112 milyon euro olacak.

Neymar ve Mbappe değer kaybetti

PSG'de forma giyen ve dünyanın en değerli iki oyuncusu olan Neymar ve Kylian Mbappe, en çok değer kaybeden üçüncü ve dördüncü konumunda bulunuyor. 175 milyon euro değeri olan Neymar, Ligue 1'in iptal edilmesinin ardından değeri yüzde eksi 21.7 düşerek 137 milyon euro oldu. 225 milyon euroluk Kylian Mbappe'nin ise bonservis değeri yüzde eksi 21.5 gerileyerek 177 milyon euroya düştü.

Yüksek bonservis bedeli bitiyor

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Koronavirüs nedeniyle futbol da eskisi gibi olmayacak. Kulüpler yüksek bonservis bedeliyle oyuncu alması zora girecek. Bu yüzden de oyuncuların da değeri düşecek. Dünyanın en değerli oyuncuların bile değerleri ciddi şekilde düştü. İlk transfer döneminde öyle yüksek bonservis bedelli transferlerin olacağını düşünmüyorum. Sadece sahibi zengin olan kulüplerin belki para harcayacağını ön görebiliriz'' dedi.

İşte koronavirüs pandemisi en değerli 10 oyuncunun değer kaybı: