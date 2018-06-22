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22.06.2018 - 02:30 |

En değerlisi Avrupa!

Rusya’daki kupaya katılan 32 takımın tek tek kadro değerleri hesaplandı, Avrupa ülkelerinin adı ağır bastı

En değerlisi Avrupa!
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Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’na katılan 32 takımın tek tek kadro değerleri ortaya kondu. 6 kıtadan bütün ülkelerinde kadrolarının değeri ölçülerek bir sıralama yapıldı.

Buna göre Avrupa ülkeleri ciddi anlamda ağır bastı. 32 ülke arasında Fransa, 1.1 milyar dolarlık kadro değeriyle birinci sırada geldi. Hemen arkasından İspanya, 1.06 milyar dolarla ikinci sırada bulundu.

Güney Amerika’dan Brezilya, 1 milyar dolarla üçüncü olurken, 4. sırada yine Avrupa ülkesi Almanya, 901 milyon dolar ve beşinci İngiltere 892 milyon dolarla geldi.

Belçika 770 milyon dolarlık değeriyle dikkat çekerken, kadrosunda Messi’yi bulunduran Arjantin 707 milyon dolar ve yine kadrosunda Cristiano Ronaldo’yu bulunduran Portekiz, 474 milyon doları buldu.

Kadro değeri en düşük ülke 9 milyon dolarla Panama olurken, 19 milyon dolarla Suudi Arabistan da hemen arkasından geldi.

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