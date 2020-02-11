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Haberlerİspanya La Liga Haberleri En genç hoca Real Madrid’e! Jordan Hadaway...
11.02.2020 - 07:00 |

En genç hoca Real Madrid’e! Jordan Hadaway...

İspanya’nın dev kulübü Real Madrid, ilginç bir transfer hamlesiyle dikkat çekti. Dünyanın en genç teknik direktörü 18 yaşındaki öğrenci Jordan Hadaway, Real Madrid’le görüşmelere başladı.

En genç hoca Real Madrid’e! Jordan Hadaway...

İspanya’nın dev kulübü Real Madrid, ilginç bir transfer hamlesiyle dikkat çekti. Ülke basınında yer bulan haberde, dünyanın en genç teknik direktörü 18 yaşındaki öğrenci Jordan Hadaway, Real Madrid’le görüşmelere başladı. Şu anda Liverpool’da üniversitede okuyan Hadaway, Galler kulübü Caerwys FC’yi de çalıştırıyor.
Real Madrid, stajyer teknik adamlar bularak, altyapıda görevlendirmek üzere yeni bir çalışma başlattı. Bu doğrultuda da 18 yaşındaki İngiliz teknik adam keşfedildi. Şu anda UEFA ‘B’ lisansı alacak olan Jordan Hadaway, Santiago Bernabeu’da yöneticilerle görüşüp toplantı gerçekleştirdi.

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