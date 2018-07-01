En genç kahraman!

Fransa’nın son 16 turunda Arjantin’i geçtiği karşılaşmada Kylian Mbappe adını tarihe yazdırdı. 19 yaşındaki futbolcu, Fransa tarihinin Dünya Kupası’nda oynayan hem en genç ismi oldu hem de en genç gol atan yıldızı olarak kayıtlara geçti.

Gruplarda Peru ağlarını havalandırmış olan Mbappe, son 16 turuna da damgasını vurdu. Arjantin karşısında ilk olarak kazandırdığı penaltıda müthiş hızı ve çalımlarıyla şov yapan genç isim, ikinci yarıda da takımını ipten aldı.

2-1 geriye düştükleri maçta önce 2-2’yi yakalayan Horozlarda, 64. dakikada sahneye çıkan Mbappe, rakip savunmayı önce çalımlarıyla geçti, ardından iyi bir son vuruşla işi bitirdi. 68. dakikada yine sahneye çıkan yıldız futbolcu, bir kez daha ağları sarstı.

Maça damgasını vuran Fransız yıldız, Dünya Kupası eleme turunda gol atan en genç dördüncü isim oldu. 19 yıl 192 günlük olan Mbappe, Pele, Michael Owen ve Julian Green’in ardından bu başarıyı elde etti. Fransa Milli Takımı tarihinde de en genç isim olmasını bildi. 2 gol atıp 1 de penaltı yaptıran Mbappe, takımının 3 golüne direkt etki etti.



