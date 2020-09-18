En hızlılar gaza basıyor

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 5. yarışı Türkiye Rallisi bugün Muğla’nın Marmaris ilçesinde start alacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın himayesine alınan dev organizasyon 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla düzenlenecek. Zorlu yarış 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

WRC Türkiye Rallisi, Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki start seremonisi ile başlayacak. Yaklaşık 6 ay ara verilen WRC’nin, 5. ayağında dünyanın önemli otomobil sporcuları toplam 707 kilometrelik zorlu parkurda, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta dereceye girmek için mücadele edecek. 2020 Türkiye Rallisi, 20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan mevkisinde yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle virüs testi negatif çıkan pilot, takım ekipleri ve organizasyon çalışanlarıyla gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi’nde, tüm sağlık protokolleri uygulanacak ve Marmaris, Ula, Datça’daki etaplara seyirci alınmayacak. Kariyerinde 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında lider durumda. Üst üste şampiyonluğu yaşayan bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Loeb de Türkiye’de gaza basacak. Hyundai Motorsport adına yarışan ve 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de mücadele edecek Fransız ralli pilotu Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi’ni kazanmıştı.