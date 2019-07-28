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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri En iyi futbolcu: Reus, En iyi teknik direktör: Jurgen Klopp
28.07.2019 - 18:11 | | Muhsin CEYLAN / KÖLN (DHA)

En iyi futbolcu: Reus, En iyi teknik direktör: Jurgen Klopp

Almanya'nın spor dergilerinden Kicker, geçen sezonun ödüllerini dağıttı. Yılın en iyi erkek futbolcusu Marco Reus olurken, Jurgen Klopp da yılın teknik direktörü seçildi.

En iyi futbolcu: Reus, En iyi teknik direktör: Jurgen Klopp
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Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'ta forma giyen Marco Reus yılın erkek futbolcusu seçilirken, Liverpool'u çalıştıran Jürgen Klopp da yılın teknik direktörü seçildi.

Kicker tarafından organize edilen 540 spor gazetecisinin katıldığı ankette, Reusun aldığı 158 oyla Almanyada yılın erkek futbolcusu, Kloppun ise 183 oyla ülkede yılın teknik direktörü seçildiği belirtildi.

Alman haber kanallarından N-TV'de yer alan habere göre, Bayer Leverkusen forması giyen Kai Havertzin ikinci, Bayern Münih'te oynayan defans oyuncusu Joshua Kimmich'in üçüncü, Manchester City'de top koşturan Leroy Sane'nin de dördüncü sırada yer aldığı bildirildi.

Ankette Almanyada yılın teknik direktörlüğüne layık görülen Klopp'u, Düsseldorf'un teknik direktörü Friedhelm Funkel ikincilikle, Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Adi Hütter üçüncülükle takip etti.

2012'de de yılın futbolcusu seçilmiş Reus, bu yıl da ikinci defa yılın futbolculuğuna layık görülürken, kadınlarda ise Fransanın Olympique Lyon takımında forma giyen Alman milli oyuncu Dzsenifer Marozsan bu sene yine kadınlarda birinci oldu ve peş peşe üçüncü kez yılın kadın futbolcusu seçilmiş oldu.

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