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24.04.2014 - 15:26 | | AA

Engin Baytar idmana katılmadı!

Spor Toto Süper Lig'de 27 Nisan'da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Engin Baytar idmana katılmadı!
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Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde yapılan antrenmana Engin Baytar katılmadı. Sakatlıkları devam eden Ahmet Görkem Görk ile Leonard Kweuke ise takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Üç gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Fenerbahçe maçı öncesi yaptıkları çalışmaları değerlendiren futbolcu Kıvanç Karakaş, son iki haftada aldıkları galibiyetlerle düşme potasından kurtulduklarını belirterek, "Ligde rahat bir konuma geldik. Oynayacağımız Fenerbahçe maçı ile çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Fenerbahçe çok güçlü bir ekip. Şampiyonluk için oynayacaklar ve çok zevkli bir maç olacak" dedi.

Sivasspor'da forma giydiği dönemde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda kadın ve çocuk seyirciler önünde maç yaptığını anımsatan futbolcu, "Bu bir avantaj veya dezavantaj oluşturmaz. Sonuçta kaliteli ayaklardan oluşan bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilinci ile hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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