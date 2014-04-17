Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Engin Baytar ve LuaLua idmanda sakatlandı!
17.04.2014 - 16:16 | | AA

Engin Baytar ve LuaLua idmanda sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'de 20 Nisan Pazar günü sahasında Torku Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Engin Baytar ve LuaLua idmanda sakatlandı!
ABONE OL

Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ahmet Görkem Görk ve Sercan Kaya takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bir saatlik bölümünde iki gruba ayrılan futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, Engin Baytar, Ali Adnan ve Lualua sakatlık yaşadı. Bu futbolcular, tedavilerinin ardından çalışmaya devam etti.

İdmanı Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Ofluoğlu, Mustafa Baltacı ve bir grup taraftar da izledi.

Yeşil-mavililer, Torku Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber