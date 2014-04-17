Engin Baytar ve LuaLua idmanda sakatlandı!

Mehmet Cengiz Tesislerinde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ahmet Görkem Görk ve Sercan Kaya takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bir saatlik bölümünde iki gruba ayrılan futbolcular, taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, Engin Baytar, Ali Adnan ve Lualua sakatlık yaşadı. Bu futbolcular, tedavilerinin ardından çalışmaya devam etti.

İdmanı Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Ofluoğlu, Mustafa Baltacı ve bir grup taraftar da izledi.

Yeşil-mavililer, Torku Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.