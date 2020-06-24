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HaberlerMilli Takım Haberleri Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı
24.06.2020 - 12:53 | | İSTANBUL (İHA)

Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı

Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Fransa ile Moldova arasında oynanan maçın taktik analizini yaptı.

Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı
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Moldova A Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, EURO 2020 elemelerinde Fransa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın taktik analizini paylaştı. Fransa'ya karşı oynadıkları futbola değinen Fırat, gösterdikleri performansla Fransız savunmacıları birçok pozisyonda etkisiz bıraktıklarına değindi. Birçok teknik adamdan kendisine sorular geldiğini belirten Engin Fırat paylaştığı videoda da bu sorulara cevap verdi.

Engin Fırat, Fransa - Moldova maçının taktiğini anlattı

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