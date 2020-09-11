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11.09.2020 - 23:14 |

Enner Valencia'dan penaltı pozisyonu açıklaması!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia konuştu.

Enner Valencia'dan penaltı pozisyonu açıklaması!
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Valencia "Penaltı pozisyonunda rakibin bana bir müdahalesi oldu ve topa müdahale edemedim. İlk maçlar gerçekten çok önemli. Bu maçın da önemini biliyorduk. Bu galibiyet bize ayrı bir motivasyon sağlayacaktır" dedi.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır da maçtan sonra şunları söyledi:

"Sezona galibiyetle başlamak önemliydi, öyle de oldu. Bulduğumuz fırsatları değerlendirsek daha önce skoru elde edebilirdik. Her maçı final gibi oynayarak yolumuza devam edeceğiz. Beklentileri karşılamak için çok çalışıyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için saha içinde ve dışında elimizden geleni yapacağız."

Enner Valenciadan penaltı pozisyonu açıklaması

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