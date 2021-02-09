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09.02.2021 - 23:54 |

Epureanu galibiyet sonrası konuştu

Başakşehir'in savunma oyuncusu Epureanu, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu

Epureanu galibiyet sonrası konuştu
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Başakşehir'de Epureanu, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Epureanu, "Bu sene bakıldığında ligde tüm maçlar zorlu geçiyor, rakiplerimizi iyi hazırlanıyor. Şu ana kadar alışılagelmiş Başakşehir performansını gösteremedik ve mutlu değiliz. Bu galibiyetle takım biraz olsun özgüven kazanmıştır. Böyle bir dönemde çok ihtiyacımız vardı. Takım ruhumuz, özgüvenimiz yerine gelecektir, bu tür maçlar yardımcı olur. Önümüzde 2 maç kaldı kupada. Kupada istediğimiz sonuçları alırsak Avrupa yolu açılır. İşimiz kolay değil, zor. Benim kendi performansım da daha iyi olmalı ama psikolojik olarak önemli bir zaferdi" dedi.

Epureanu galibiyet sonrası konuştu

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