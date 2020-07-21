Epureanu'dan Skrtel ve şampiyonluk sözleri

Şampiyonluk sevincini paylaşan deneyimli savunma oyuncusu, takım arkadaşı Martin Skrtel ile ilgili de övgü dolu sözler kullandı. Galatasaray’a geçildikleri geçen yılki yarışa vurgu yaparak Şampiyonlar Ligi’ndeki olası rakipleriyle ilgili de yorumda bulundu. Epureanu’nun sözleri şöyle:







‘R. MADRID, BARÇA, PSG AKLIMA GELİYOR, ADRENALİNİ HİSSEDİYORUM’

“Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında oynayacak olduğumuzu düşündükçe adrenalini şimdiden hissediyorum. Umarım sağlığım yerinde olacak ve bu turnuvada forma giyebileceğim. Şampiyonlar Ligi’nde oynamak her futbolcu için çok önemli. Böylesi bir ligde oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Şu takımlarla eşleşelim diye bir isteğim yok zaten burada hep çok güçlü takımlar var. Real Madrid, Barcelona ve PSG gibi Avrupa’nın devleri aklıma geliyor.”



‘ŞAMPİYONLUK DUYGUSUYLA KOPENHAG’I GEÇERİZ’

“Önümüzde bir Avrupa Ligi maçı var. Umarım Kopenhag’da iyi bir iş çıkarıp Kopenhag’ı geçeriz. Ancak itiraf etmeliyim ki zor bir maç olacak. Kendi sahamızda oynadığımız ilk maçta fark ettik ki çok güçlü bir takımlar. Maçı da zor kazandık. Umuyorum ki şampiyonluğun ardından sahip olduğumuz pozitif duygular bize ekstra güç verecek ve bu takımı geçerek turu atlamayı başaracağız.”



‘HİÇ BİRİMİZ ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAYIZ’

“Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u geride bırakarak şampiyon olmak hiç kolay bir şey değil. Ben, takım arkadaşlarım, ailelerimiz ve bu süreçte bizimle birlikte olan herkes çok mutlular. Hepimiz için zorlu bir yolculuk oldu, sonu iyi bittiği için ve ben de ülkemden ayrıldıktan uzun yıllar sonra kupa kaldırdığım için mutluyum. Şimdi biraz soluklandık, ama artık bu şampiyonluktan sonra hiç birimiz eskisi gibi olamayız.”



‘SON 100 METREDE KAYBEDİYORDUK, BU TANSİYONU ARTIRDI’

“Şampiyonluğa çok yaklaşmamıza rağmen sonlara doğru elimizden kaçırdığımız geçen yıllardaki tecrübeler bu sezon da benzer bir şeyin yaşanması ihtimali nedeniyle gerginliğe neden oldu. Örneğin kişisel olarak ben son maçlarda baskıyı üzerimde hissettim. Önceki sezonlarda şampiyonluğu son 100 metrede kaybetmiştik. Bu yüzden sonlara doğru tansiyon her maçta daha da arttı”



‘SKRTEL MÜTHİŞ FUTBOLCU, ŞAMPİYONLUKTA PAYI BÜYÜK’

“Martin Skrtel çok üst düzey, müthiş bir futbolcu. Çok iyi bir insan ve son derece soğukkanlı bir oyuncu. Adam sekiz sene Premier Lig’de Liverpool’da top koşturmuş, daha buna ne ekleyebilirsiniz ki? Zenit’te oynadığı dönemde dili de gayet iyi öğrenmiş. Bazen aramızda Rusça konuşuyoruz. Bu şampiyonlukta önemli payı var. Savunmanın yanında uzatmalarda bir çok kritik gol de attı.”



‘FENERBAHÇE’DE OLAMADI, ONUN İÇİN MUTLUYUM’

“Skrtel şampiyonluk sevincini sadece Zenit’te ve Başakşehir’de yaşadı. Buraya gelmeden Fenerbahçe’deydi ama orada da kupayı kaldırmayı başaramadı. Onun için çok mutluyum. Kariyerinin sonunda böyle bir kupa almak çok güzel bir şey. Kendi durumumdan bunu biliyorum.”



‘G.SARAY’A 8 PUANDAN GEÇİLDİK, ŞİMDİ İKİ KATI SEVİNDİK’

“Başakşehir son 4 yıldır çok formdaydı. Uzun süredir üst sıraları zorluyor, şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Galatasaray’ın sekiz puan önünde olmamıza karşın rakibimize geçildiğimiz bir geçen sezon yaşadık. Bu bizim için sert bir darbeydi. Dolayısıyla bu durum şimdi keyfimizi iki katına çıkardı. Tanrı da yıllardır bizleydi, şükürler olsun sonunda mutlu sona ulaştık.”