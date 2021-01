Erdal Güneş: "Ben her göreve hazırım"

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Gaziantep FK'nin antrenörü Erdal Güneş, "Maçın fiziksel anlamda zorluğundan ziyade psikolojik zorluğu vardı." dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Takımın 2 gün önce bir maç oynadığını ve kaybettiğini hatırlatan Güneş, şunları kaydetti:

"Maçın fiziksel anlamda zorluğundan ziyade psikolojik zorluğu vardı. 2 gün önce bir maç oynadık ve onu kaybettik. Bu maçla kendimizi psikolojik anlamda toparlamak zorundaydık. Sahada çok çalışma şansımız olmadı ama teori anlamda bireysel konuşmalarla futbolcuları maça hazırladık. Bugün sahada her şeyini veren, maçı çok isteyen 11 aslan vardı ve sonradan giren oyuncularla çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Maçtan önce planladığımız her şey gerçekleşti. İyi bir galibiyet aldığımız düşünüyorum. Son 2 hafta kazanmış, hoca değişikliği yapmış bir takım vardı. Planladığımız her şeyi yaptık ve maçı kazandık."

Bir gazetecinin "Yeni hoca arayışlarında bir gelişme şimdilik yok, sizin devam etme durumunuz var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Güneş, kulübün bir parçası olduğunu dile getirerek, "Ben bu kulübün, bu ailenin bir bireyiyim. Bu kulübün ileri gitmesi açısından elimden ne geliyorsa ben her göreve hazırım. Benim için burası olur başka yer olur hiç fark etmez. Bu kulübün daha iyi yerlere gitmesi için ben her alanda çalışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.