BeÅŸiktaÅŸ Futbol Transfer ve Scouting Sorumlu YÃ¶neticisi Erdal TorunoÄŸullarÄ±, koronavirÃ¼s yÃ¼zÃ¼nden sadece dÃ¼nya ekonomisinin deÄŸil, futbol ekonomisinin de Ã§ok deÄŸiÅŸeceÄŸini ve virÃ¼sten sonrasÄ±nÄ± hiÃ§bir ÅŸekilde kestiremediklerini sÃ¶yledi.

Video konferans aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) Ã¶zel aÃ§Ä±klamalarda bulunan TorunoÄŸullarÄ±, BelÃ§ika'nÄ±n ligi tescil etmesine haklÄ± bularak "Ben olsam TÃ¼rkiye Ligi'ni tescil ederim, kÃ¼me dÃ¼ÅŸmeyi kaldÄ±rÄ±p alttan iki takÄ±m alÄ±rÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kimse ligin ne zaman oynanacaÄŸÄ±nÄ± kestiremiyor'' dedi.

DÃ¼nyanÄ±n artÄ±k "VirÃ¼sten Ã¶nce, virÃ¼sten sonra" ÅŸeklinde ÅŸekilleneceÄŸini belirten TorunoÄŸllarÄ±, UEFA ve FIFA'nÄ±n tamamen kulÃ¼plerden yana tavÄ±r alarak yeni kararlar Ã§Ä±karmamasÄ± halinde yÃ¶netecek kulÃ¼p bulamayacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

Erdal TorunoÄŸullarÄ±'nÄ±n DHA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel aÃ§Ä±klamalar ÅŸu ÅŸekilde:

- SORU: BeÅŸiktaÅŸ'ta son durum nedir?

"BeÅŸiktaÅŸ'ta durum, idman yok, bir ÅŸey yok. Global olarak da Ã¶yle. TÃ¼m dÃ¼nyada bu sÄ±kÄ±ntÄ± var. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir belirsizlik var. Herkes bekliyor, yapÄ±lacak bir ÅŸey yok. ArtÄ±k hiÃ§bir ÅŸey eskisi gibi deÄŸil."

"BEN OLSAM LÄ°GÄ° TESCÄ°L EDERÄ°M"

- SORU: BelÃ§ika ligini tescil etti ama UEFA buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor, sizin bu duruma bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±nÄ±z nedir?

"BelÃ§ika'nÄ±n ilan etmesi bence haklÄ±. TÃ¼rkiye Ligini ben olsam tescil ederim. KÃ¼me dÃ¼ÅŸmeyi iptal ederim, alttan da iki takÄ±m gelir. Seneye 20 takÄ±mla devam ederim. Åžu anda ligin ne zaman oynanacaÄŸÄ±nÄ± kimse kestiremiyor, UEFA da bilmiyor.''

"KULÃœPLERÄ°N YAÅžAMASI Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK RADÄ°KAL KARARLAR ALINMALI"

- SORU: UEFA ve FIFA bu sÃ¼reÃ§te neler yapmalÄ±? SonuÃ§ta kulÃ¼plerin ekonomisi de bu durumdan Ã§ok olumsuz etkilenecek.

''Antrenman yapÄ±lmÄ±yor, sÃ¶zleÅŸmeler var. Kimse Ã¶nÃ¼nÃ¼ gÃ¶remiyor, bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±kÄ±ntÄ±. Futbolu yÃ¶netenler bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ama ne kadar direnirler bilmiyorum. UEFA kulÃ¼plerden taraf olmak zorunda. Ä°ÅŸin gerÃ§eÄŸi bu. Biz dahi kendi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸlerimizi virÃ¼sten sonra yerinde bulabilecek miyiz? Bulursak ÅŸÃ¼kredelim. Kolay deÄŸil bu iÅŸ.Ä°talyan ayakkabÄ± Ã¼reticisi bu hastalÄ±ktan Ã¶ldÃ¼, imkanÄ± olsa yapardÄ±. Ä°nsanlÄ±k iÃ§in kurallara uymamÄ±z gerekiyor. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olmayalÄ±m. SaÄŸlÄ±k boyutu en Ã¶nemlisi.Diyelim yarÄ±n lig baÅŸladÄ±, sen stadÄ± dolduramazsÄ±n, o insanlar nasÄ±l gelecek stada. Her iÅŸ alanÄ± iÃ§in geÃ§erli. UEFA da bunlarÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, fazla yÄ±pratmadan kararÄ± vermeli. FIFA da karar vermeli bundan dolayÄ±. Beni almazsa ne yapayÄ±m UEFA KupasÄ±na. Ne yapayÄ±m? KulÃ¼plerden yana tavÄ±r almasÄ± gerekiyor."

"RONALDO 100 MÄ°LYON KAZANIYOR, YÃœZDE 80'Ä°NÄ° BIRAKSA NE OLACAK"

"Ronaldo Ã¼cretinde indirim yapmÄ±ÅŸ. Adam 100 milyon alÄ±yor. YÃ¼zde 80ini bÄ±raksa ne olacak. KulÃ¼plerin yaÅŸamasÄ± iÃ§in, sporun devamÄ± iÃ§in radikal kararlar alÄ±nmalÄ±. Bence Ã¶nce TFF almalÄ± kararÄ±,sonra UEFA ve FIFAyla paylaÅŸmasÄ± gerekiyor. Bu iÅŸin ÅŸakasÄ± yok. TadÄ± tuzu kaÃ§tÄ± bu iÅŸin."

"2-3 AYDIR KULÃœBE PARA GÄ°RÄ°ÅžÄ° YOK"

- SORU: MaÃ§lar yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda seyircisiz oynatÄ±lmasÄ± sÃ¶z konusu. BÃ¶yle olursa para giriÅŸi yine olmayacak, bu nasÄ±l etkileyecek?

"Åžu anda 2-3 aydÄ±r kulÃ¼be bir para giriÅŸ yok. Daha Ã¶nceleri giriÅŸ olsa da baÅŸka bir virÃ¼s vardÄ±. O para da bankalara gidiyordu. O virÃ¼sten kurtulalÄ±m derken buna yakalandÄ±k. Seyirciyi stada Ã§aÄŸÄ±rmak basit deÄŸil, psikolojisi Ã§ok farklÄ±. Bu durum kaÃ§ ay sÃ¼rer bilmem ama stada gÃ¶tÃ¼remezsin seyirciyi. Evde biri hapÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±n zaman ÅŸÃ¼pheyle bakÄ±yorsun. Markette alÄ±ÅŸveriÅŸe giden herkes birbirine ÅŸÃ¼pheyle bakÄ±yoruz, birbirinden kaÃ§Ä±yor. Bu durumda seyirciyi stada nasÄ±l gÃ¶tÃ¼receksin? Ã‡ok soÄŸukkanlÄ± olmalÄ±yÄ±z. Birbirimizi kÄ±rmadan bu sÃ¼reci atlatmamÄ±z gerekiyor. Yani milattan Ã¶nce, milattan sonra vardÄ± ya, artÄ±k bundan sonra dÃ¼nyaya virÃ¼sten Ã¶nce, virÃ¼sten sonra diye bakacaÄŸÄ±z."

"UEFA KULÃœPLERDEN YANA OLMAZSA, YÃ–NETECEK KULÃœP BULAMAZ"

- SORU: UEFA ve FIFA'nÄ±n kulÃ¼plere bu sÃ¼reÃ§te para yardÄ±mÄ± yapmasÄ± gerekmez mi?

"KiÅŸisel olarak konuÅŸayÄ±m, para yardÄ±mÄ±ndan Ã§ok, sÃ¶zleÅŸmelerde kulÃ¼plere tolerans vermesi gerekiyor. Ben, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon bu sÃ¶zleÅŸmelerle devam edemem, bÃ¶yle bir ÅŸey olamaz. Tek taraflÄ± feshetme hakkÄ± vermesi gerekiyor. UEFA yÃ¶netecek kulÃ¼p bulamaz. Durum ona gidiyor. Ben Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sezon bu maaÅŸlarla nasÄ±l devam edeceÄŸim diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor kulÃ¼pler. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezonda aynÄ± sponsorlarÄ± bulamazsÄ±n. Sana bu parayÄ± veren insanlar indirim isteyecek. Sen o parayla kulÃ¼bÃ¼ yÃ¶netmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsun. Åžu anda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ bu. Oyuncudan yana deÄŸil, kulÃ¼bÃ¼ kurtarmadan yana hareket etmesi gerekiyor UEFAÂ ve FIFA'nÄ±n. Bu Almanyadaki kulÃ¼p iÃ§in de, TÃ¼rkiyedeki kulÃ¼p iÃ§in de, Hindistandaki kulÃ¼p iÃ§in de geÃ§erli. Bu sadece spor ekonomisi iÃ§in geÃ§erli. Buna bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± lazÄ±m. Gerekirse genÃ§lerle, gerekirse 30-40 bin TLlik maaÅŸlÄ± insanlarla oynayacaksÄ±n. Burada kulÃ¼bÃ¼n ayakta kalmasÄ± Ã¶nemli. Ã–nemli olan devletin ayakta kalmasÄ± deÄŸil mi. KulÃ¼p de aynÄ± ÅŸeydir. KulÃ¼pler ayakta kalacak ki sistem iÅŸlesin.''

"UMARIM OYUNCULAR MAAÅžLARINDA Ä°NDÄ°RÄ°ME GÄ°DER"

- SORU: YÃ¶netim olarak futbolcularÄ±n maaÅŸlarÄ±nda indirime gidecek misiniz?

''Biz kendi aramÄ±zda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz yÃ¶neticiler olarak. Herkes anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lÄ±yor, bunun baÅŸka ÅŸansÄ± yok. UmarÄ±m oyuncular maaÅŸlarÄ±nda indirime gider, ÅŸu an Ã¶yle bir ÅŸey yok. KulÃ¼bÃ¼ korumak zorundayÄ±z, baÅŸka ÅŸansÄ± yok. Benim, onun, kimsenin egosu sÃ¶z konusu deÄŸil.''

"Ä°NSANLIK CAN DERDÄ°NE DÃœÅžMÃœÅž, BU TÃœR TRANSFERÄ° KONUÅžMAK AYIP"

- SORU: BÃ¶ylesi zor bir zamanda Dorukhan'Ä±n yeni sÃ¶zleÅŸmesi Ã¼zerinden bir polemik baÅŸladÄ±. Siz bu konuda ne diyorsunuz?

"Dorukhan bizim oyuncumuz.1.5 yÄ±l daha sÃ¶zleÅŸmesi olan bir oyuncumuzdur. Dorukhan, BeÅŸiktaÅŸ'la var oldu. Onun bir suÃ§u yok, sakatlÄ±k geÃ§irdi. AmacÄ±mÄ±z bir an Ã¶nce iyileÅŸip bizim takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± giymesi. Menajeri hangi kafayla konuÅŸtu bilemiyorum. Ä°nsanlÄ±k can derdine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. Transferi, bu tÃ¼r ÅŸeyleri konuÅŸmak da ayÄ±p. Biz her ÅŸey saÄŸlÄ±klÄ± giderken, 12sinde menajeriyle temasa geÃ§tik, bu kiÅŸiyle deÄŸil, biz bunu tanÄ±mÄ±yoruz. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz oldu, Ã§ocuk sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± ÅŸubatta Almanya'ya gitti. Geri dÃ¶ndÃ¼, bu virÃ¼s baÅŸladÄ±. Bu rakamlarÄ±n bir anlamÄ± kalmadÄ± ki. Bu menajerin derdi, amacÄ± nedir anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Bu adamÄ± tanÄ±mÄ±yorum da zaten."

"ÅžAFAK MAHMUTYAZICIOÄžLU KENDÄ°NE DÄ°KKAT ETSÄ°N, Ä°ÅžÄ°NE BAKSIN"

- SORU: Eski yÃ¶netici Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun dÃ¼n sosyal medyadan, Aras Ã–zbilizÂ transferi fotoÄŸrafÄ±nÄ± koyarak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar var. Bununla ilgili ne sÃ¶yleyeceksiniz?

''Araz Ã–zbiliz, babamÄ±n Ã§ocuÄŸu deÄŸil. AmcamÄ±n oÄŸlu da, dayÄ±mÄ±n oÄŸlu deÄŸil. Aras Ã–zbiliz, Fikret Demirer ve Fikret OrmanÄ±n isteÄŸi doÄŸrultusunda ben bu transferi yapmÄ±ÅŸÄ±m.O dÃ¶nemin ÅŸartlarÄ±na gÃ¶re makul fiyatlarla yapmÄ±ÅŸÄ±m. Daha sonra sÃ¶zleÅŸme kulÃ¼p iÃ§inde uzatÄ±lmÄ±ÅŸ ve yeniden yapÄ±lmÄ±ÅŸ, o konuda bir bilgim yok. O arkadaÅŸÄ±mÄ±za gelince; ÅŸu anda dÃ¼nya, insanlÄ±k can derdinde. BaÅŸka bir problemin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne odaklanmÄ±ÅŸ vaziyette. Benim tavsiyem arkadaÅŸÄ±mÄ±z da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na dikkat etsin, evden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±n, televizyonunu seyretsin, iÅŸine baksÄ±n.''

Â