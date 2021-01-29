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HaberlerBeşiktaş Haberleri Erdal Torunoğulları: "Cenk Tosun, bu evin oğludur"
29.01.2021 - 17:33 |

Erdal Torunoğulları: "Cenk Tosun, bu evin oğludur"

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, transfer döneminin konuşulan ismi Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdal Torunoğulları: "Cenk Tosun, bu evin oğludur"
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Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, Haber Global’a açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, Hulk hakkında gelen soruya,"Beşiktaş için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Cenk Tosun evin oğludur"
Torunoğulları Cenk Tosun transferiyle ilgili olarak, "Cenk Tosun, bu evin oğludur. Beşiktaş camiasının evladıdır. Önemli bir değerdir. Henüz bitmiş bir transfer durumu ortada yok. Şu anda maddi durumları çözmek için uğraşıyoruz. Hulk ve Cenk Tosun transferi gündemimizde. Beşiktaş için en iyisi ve hayırlısı için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Erdal Torunoğulları: Cenk Tosun, bu evin oğludur

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