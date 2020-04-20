Erdal Torunoğulları: "Karius bizi FIFA'ya şikayet etti"

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, Karius ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Murat Özen'in sosyal medya hesabında konuşan yönetici Alman kalecinin FIFA'ya gittiğini söyledi.

"Karius, FIFA'ya gitti. Alacakları için de gitti. Doğru. Ancak hak etmediği parayı da almak istiyor. Futbol oynanmadığı süreç var sonuçta. Bu konuda anlaşamıyoruz. Biz de hak edilmemiş parayı ödemek istemiyoruz."

"Abdurrahim Albayrak'a amatör şubelerin kapatılması konusunda katılıyorum. Bu konuda ego ve kompleksleri bir kenara bırakmalı, kulüplerin geleceğini düşünmeliyiz."