Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...
14.08.2020 - 19:31 |

Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...

Gençlerbirliği'den genç futbolcu Erdem Özgenç, kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Özgenç ile ligden 2 takımın ilgilendiği öğrenildi.

Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Erdem Özgenç, başkent temsilcisiyle yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Bu sezon Süper Lig’de 22 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncuyla, ligden 2 takımın ilgilendiği öğrenildi.

Daha önce kariyerinde Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü gibi takımlarda forma giyen Erdem Özgenç’in önümüzdeki günlerde yeni takımıyla ilgili karar vermesi bekleniyor.

Erdem Özgenç, Gençlerbirliğinden ayrıldı 2 talip birden...

Mert Nobre klibi

Sampdoria yeni sezon formalarını tanıttı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...
    Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...
  2. TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...
    TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...
  3. Son dakika | TFF tüm ligleri tescil etti!
    Son dakika | TFF tüm ligleri tescil etti!
  4. MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye harcama limiti desteği
    MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye harcama limiti desteği
  5. Okan Buruk: "Vedat Muriqi Lazio'da olmayı hak ediyor"
    Okan Buruk: "Vedat Muriqi Lazio'da olmayı hak ediyor"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı!

Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da yüzme havuzu temel atma törenine katıldı!

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'e talip

Transfer haberleri | Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Harun Tekin ve Deniz Türüç'e talip

Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı

Ergin Ataman'ın “Zafere Giden Yol” kitabı tanıtıldı

Yazın en büyük boks gecesi...

Yazın en büyük boks gecesi...

Sıradaki Haber