14.08.2020 - 19:31 |
Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...
Gençlerbirliği'den genç futbolcu Erdem Özgenç, kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Özgenç ile ligden 2 takımın ilgilendiği öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Erdem Özgenç, başkent temsilcisiyle yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.
Bu sezon Süper Lig’de 22 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncuyla, ligden 2 takımın ilgilendiği öğrenildi.
Daha önce kariyerinde Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü gibi takımlarda forma giyen Erdem Özgenç’in önümüzdeki günlerde yeni takımıyla ilgili karar vermesi bekleniyor.
Mert Nobre klibi