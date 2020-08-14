Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Erdem Özgenç, başkent temsilcisiyle yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı.

Bu sezon Süper Lig’de 22 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncuyla, ligden 2 takımın ilgilendiği öğrenildi.

Daha önce kariyerinde Karabükspor, Bursaspor, Ankaragücü gibi takımlarda forma giyen Erdem Özgenç’in önümüzdeki günlerde yeni takımıyla ilgili karar vermesi bekleniyor.

Mert Nobre klibi