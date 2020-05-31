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31.05.2020 - 11:14 | | Sabah

Erdoğan'a Rıza Çalımbay freni!

Teknik direktör Rıza Çalımbay Galatasaray'ın ilgilendiği Erdoğan Yeşilyurt'a kaldığı takdirde ilk 11 garantisi verdi.

Erdoğan'a Rıza Çalımbay freni!
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Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la anlaşma sağlayan Galatasaray, Sivasspor'un bir başka Türk oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'la da ilgileniyor.

Yiğido ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kalacak olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, teklifini yaptı ve bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyordu. Ancak Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay devreye girince işler değişti.

KENDİSİ DE 11'DE OYNAMAK İSTİYOR

Mert Hakan ve Emre'nin büyük takımlara gitmesi gerektiğini düşünen Çalımbay, Erdoğan'ı ise takımda tutmak istiyor.

Deneyimli hoca, Erdoğan'a kalması halinde yeni sezonda 11'de kullanacağını söyledi. G.Saray'da forma şansı az olan 26 yaşındaki oyuncunun da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.

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