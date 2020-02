Eren: "43 yıldır beklediğimiz bir Süper Lig var"

Eren, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sezon başı inandıkları, güvendikleri oyuncularla iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

Kurdukları takıma güvendiklerini her zaman dile getirdiklerini vurgulayan Eren, "Sonuçta bugüne bakacak olursak takımımız iyi bir yolda ilerliyor. Daha 14 maçımız var, şu an bir şeyler konuşmak için erken. Her maçı kazanıp en azından play-off içerisinde olmak için çabalayacağız." diye konuştu.

Eren, Giresunspor'a her kesimden destek olunması gerektiğini belirterek, "43 yıldır beklediğimiz bir Süper Lig var, takımımız iyi bir ivme yakaladı, stat seneye açılıyor, artık herkesin bu işi bir ucundan tutması gerekiyor. Destek olunursa o kadar ileri gideceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci yarısını değerlendiren Eren, şunları kaydetti:

"Çok ciddi transfer yapan takımlar oldu, bizim bir sezonda harcadığımız parayı devre arasında harcayan takımlar oldu. Zor bir ligdeyiz, güçlü takımlar var. İlk 6 ateş çemberi gibi, istikrarlı, huzurlu ve mutlu olan yoluna devam eder. Biz de istikrarlı, huzurlu, mutlu olmak için her şeyi yapacağız. İnşallah iyi bir yere geleceğiz."

Sacit Ali Eren, kendilerinin devre arasında iyi bir transfer politikası izlediğini dile getirerek, "Sezon başında doğru bir kadro kurmuşuz ki sezon ortası transferlerine baktığınızda maliyetleri ortada. İki futbolcunun maliyeti var. Önceki sezonlara baktığınızda devre arasında birçok oyuncu alındığını görüyoruz. Biz doğru bir transfer politikası izlediğimizi düşünüyoruz. Hoca da bu kadroya inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı hafta sonu sahalarında oynayacakları İstanbulspor maçında da devam ettirmek istediklerini aktaran Eren, rakiplerinin de yeni teknik direktörleriyle çıkış yakalayan bir ekip olduğunu kaydetti.

Eren, kulübe katkı sağlanması amacıyla İstanbul'da gece etkinliği düzenleyeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapacağımız geceye de herkesin destek olmasını bekliyoruz. Üç bin bilet bastırdık, fiyatı 2 bin lira. Altı milyon lira gelir bekliyoruz. Herkesin bu işe sahip çıkmasını istiyoruz. İlçe belediye başkanlarından da maçlar için otobüs kaldırma konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu konuda taraftarlardan talep geliyor. Bilet konusunda indirim yaptık. Yeter ki taraftar gelecek olduğunu göstersin, 5 liraya da düşürürüz. Stat dolsun, biz cebimizden de bilet parasını öderiz."