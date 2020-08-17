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17.08.2020 - 11:33 | | MALATYA (AA) -

Eren Tozlu'dan Yeni Malatyaspor'a veda

Sarı-siyahlı takımın forveti Malatyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Eren Tozlu'dan Yeni Malatyaspor'a veda
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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Eren Tozlu, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sarı-siyahlı takımın 4 yıl formasını giydiğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bu süre içerisinde şampiyonluk yaşayıp kulübün kaptanlık görevini yürüttüm. Yeni Malatyaspor'dan bu şekilde ayrıldığım için üzgünüm. Söylenecek çok şey var ama şimdi zamanı değil. En ihtiyacım olan anlarda bana verdikleri güç ve destek için büyük Yeni Malatyaspor taraftarına teşekkür ederim. Hakkım varsa bir kişi hariç helaldir. Hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

Eren Tozludan Yeni Malatyaspora veda

 

 

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