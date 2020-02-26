Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Ergin Ataman: Zor bir deplasman maçı olacağı kesin
26.02.2020 - 12:49 | | İHA

Ergin Ataman: Zor bir deplasman maçı olacağı kesin

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ALBA Berlin'in tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım oynadığını belirterek, "Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" dedi.

Ergin Ataman: Zor bir deplasman maçı olacağı kesin

THY Euroleague'in 26. haftasında yarın Almanya ekibi Alba Berlin'e konuk olacak olan Anadolu Efes’te Başantrenör Ergin Ataman ile oyunculardan James Anderson karşılaşma öncesinde kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Alba Berlin'in İstanbul’da oynadıkları maçta kendilerini çok zorladıklarını belirten Ergin Ataman, "Bu sezon en çok sayı yediğimiz rakip oldu. Tempolu ve kolektif basketbol oynayan bir takım. İyi savunma yapmalı ve ribauntlarda çok dikkatli olmalıyız. Zor bir deplasman maçı olacağı kesin" diye konuştu.

James Anderson ise karşılaşma ile ilgili olarak, "Güzel bir atmosferde, kadrosunda birçok tecrübeli oyuncu bulunan bir takıma karşı zorlu bir mücadeleye çıkacağız. Deplasmanda oynayacağımız çetin bir karşılaşma olacak. Her türlü detayı dikkate almalıyız, topa sahip olmalıyız ve play off yolunda bir galibiyet daha elde etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
THY Euroleague'de 26. hafta heyecanı devam ediyor

Ergin Ataman: Zor bir deplasman maçı olacağı kesin

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

    RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0  

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Sıradaki Haber