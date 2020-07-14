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14.07.2020 - 23:06 |

Ergin Ataman'dan Obradovic ve Fenerbahçe açıklaması!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Zeljko Obradovic ile ilgili açıklamada bulundu.

Ergin Ataman'dan Obradovic ve Fenerbahçe açıklaması!
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Zeljko Obradovic için açıklamalarda bulunurken, sarı - lacivertlilerin yine iyi bir performans göstereceğini dile getirdi.

"Fenerbahçe yine en büyük rakiplerimizden"
Fenerbahçe'nin en büyük rakiplerinden biri olacağını söyleyen Ataman, "Obradovic'e, Türk basketboluna katkısı, emekleri için teşekkür ederim. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin değişen kadrosu ve teknik ekibiyle yine en büyük rakiplerimizden biri olacağını düşünüyorum." dedi.

Ergin Atamandan Obradovic ve Fenerbahçe açıklaması

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